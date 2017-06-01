В Керчи подошел к финалу творческий марафон V Открытого Республиканского конкурса-фестиваля «Керченские каникулы -2017», - передает Керчь.ФМ.

Одна из музыкальных страничек конкурса - методическая конференция. Она была посвящена творчеству композитора Республики Крым – Анны Колтуновой, которая живет и творит в Севастополе.

«Преподаватели школ дополнительного образования города Керчи в своей педагогической работе часто используют пьесы нашего, известного по просторам необъятной России, крымского композитора. Анна Колтунова составила 17 сборников пьес для детей разного школьного возраста, также сделала замечательные обработки для русских, украинских песен, обработки песен И.О.Дунаевского для 2-х и 4-х ручного исполнения», - рассказали участники мероприятия.

Организаторы методической конференции - кураторы «ДШИ им. Р.В. Сердюка» Ковисова Виктория Витальевна и Власюк Ольга Марковна составили большую программу по обзору творчества А. Колтуновой, в которой приняли участие преподаватели и учащиеся школ Крыма.

Напомним, организаторы «Керченских каникул» назвали имена победителей конкурса