Власти Крыма планируют завершить реконструкцию Митридатской лестницы, на которую из федерального бюджета выделено более миллиарда рублей, в 2018 году. Об этом Крыминформу сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, - передает Керчь.ФМ.

«По плану реализация проекта должна завершиться в 2019 году. На сегодняшний день никаких отклонений по срокам нет. Сейчас мы рассматриваем вопросы, связанные с ускорением реставрации. Планируем завершить работы в 2018 году», – сказал Аксёнов.

Он отметил, что в этом году будет завершена разработка проектно-сметной документации и выполнение первоочередных работ. Основные строительные и реставрационные работы начнутся в следующем году.

Глава региона также сообщил, что реконструкция обрушившегося летом 2015 участка лестницы проводилась в середине семидесятых годов прошлого века, но не была завершена. В частности, не были проведены работы по отводу почвенных вод. Ориентировочная сметная стоимость проекта, по заключению государственной экспертизы, на сегодняшний день составляет более 1,14 млрд руб. Благодаря поддержке президента РФ Владимира Путина и правительства России эти средства заложены в план реализации федеральной целевой программы развития Крыма.

Напомним, в 2016 году Президент Российской Федерации В.В. Путин посетил Керчь, в том числе и Большую Митридатскую лестницу, где с ним встретилась Татьяна Умрихина. Также, Путин с Медведевым дали поручение привести Митридатскую лестницу в Керчи в надлежащий вид. В Керчи продолжают укреплять основание Митридатской лестницы. Татьяна Умрихина проинформировала Путина, как выполняются его сентябрьские поручения