Госсовет выделил дополнительные деньги в размере 50 млн рублей для ремонта дорог в Керчи. Об этом сообщает пресс-служба горсовета, - передает Керчь.ФМ.

«Вышеуказанные средства уже в ближайшие дни должны поступить в финансовое управление администрации города, откуда деньги будут отправлены на счета распорядителей, после чего пройдет процедура торгов и определятся детали ремонтных работ», - сообщает горсовет Керчи.

Вся процедура торгов в соответствии с законом в лучшем случае займет 2 месяца, включая этапы подготовки и согласований.

Начальник управления единого заказчика Вадим Стригунов отметил, что эти деньги пойдут на восстановление дорожного покрытия по ул. Орджоникидзе.

Напомним, ремонт дороги по ул. Орджоникидзе возможен только после замены водовода.