В Керчи 3 июля во всех районах города начнется отлов безнадзорных животных. Работы, направленные на гуманное регулирование численности безнадзорных животных в городе Керчи, будет проводить Региональная общественная организация Республики Крым Центр помощи бездомным животным «Ковчег».

Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

В настоящее время идут подготовительные работы и согласование графика отлова. Ведомство пишет, что после отлова животные будут вывозиться в Евпаторию, где на базе Евпаторийского фонда помощи животным будет производиться их стерилизация, вакцинация и послеоперационное содержание. После чего, чипированных животных вернут в прежние места обитания.

Отмечается, что агрессивные и больные животные, представляющие опасность для человека, будут безвозвратно изыматься с улиц города.

Заявки на отлов принимаются в Управлении жилищно-коммунального хозяйства администрации города Керчи в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: ул. Кирова, д. 5, каб. 352, 353; тел. 25052.

Общественная организация «Ковчег» с 2013 года сотрудничает с Администрацией Ялты по программе гуманного регулирования численности безнадзорных животных путем стерилизации. В основу этого метода, разработанного биологами, положен принцип состаривания стаи. Имеется ввиду то, что при полном изымании животных с улиц на освободившиеся места достаточно быстро (в течение 1-3 месяцев) будут приходить молодые, нестерильные, несоциализированные, а порой и агрессивные собаки.

«На сегодняшний день именно стерилизация животных является единственным действенным методом борьбы с размножением, агрессивным поведением и уменьшением численности бродячих собак. В итоге, в районе будет обитать конечное количество стерилизованных, социально адаптированных, привитых собак, которые не будут допускать на свою территорию новых молодых, агрессивных животных. Поскольку такая программа проходит одновременно по всему Крыму, можно с уверенностью сказать, что количество бездомных собак снизится до минимума. Бесспорно, существует погрешность на выбрасываемых домашних щенков, но тут уже речь идёт о сознательности граждан, а не об эффективности программы стерилизации», - поясняет пресс-служба.

Напомним, в Керчи планируют стерилизовать 588 бездомных животных, а убить - 147