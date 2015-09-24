В Керчи, 28 июня в Богатикова, прошли слушания по генеральному плану города. Приняли участие в мероприятии более 50 человек. Заместитель главы администрации Роман Кириченко заявил, что все парки города увеличат. Также он сообщил, что планируется всем скверам в районе площади Ленина придать статус особо-охраняемых территорий местного значения, - передает Керчь.ФМ

«На сегодняшний день заказали схемы на расположение парков, для утверждения их границ. Площади всех парков будут увеличены. Как предложение, на утверждение у нас были скверы. Мы предлагаем центральную часть города и скверы, которые расположены в районе площади Ленина, объединить в один массив - это «сквер Мира», «сквер Славы», «сквер Афганцев», «сквер Аленка» и все что находится в районе церкви и Митридатской лестницы, и придать им статус особо-охраняемых территорий местного значения», - заявил Кириченко.