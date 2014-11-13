В Керчи, в качестве эксперимента запустили пилотный проект по внедрению автоматизированной системы оплаты проезда на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в 2017г. Как пишет пресс-служба администрации города, в будущем это позволит перейти на безналичную оплату проезда, - передает Керчь.ФМ.

Так, в ближайшие дни валидаторы установят на некоторых автобусах каждого из маршрутов№ 1 «Автовокзал-Порт Крым», № 5 «Автовокзал-Аршинцево-Горпляж», № 41 «ОАО КМК - Аршинцево- Горпляж», а также на нескольких троллейбусах.

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