Прокуратура Керчи проверила исполнение требований законодательства при предоставлении муниципальных услуг администрацией Керчи.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма, - передает Керчь.ФМ

Установлены нарушения порядка предоставления услуг, связанные со значительным превышением срока их предоставления, а также выдачи результатов услуг. В частности, вскрыты факты, когда керчане дожидались получения уже готовых постановлений с результатами услуг больше месяца.

Ввиду нарушения прав граждан на своевременное получение муниципальной услуги прокурор города возбудил в отношении исполняющего обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Керчи дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 3.10 КоАП Республики Крым (нарушение установленного порядка предоставления государственной или муниципальной услуги).

По результатам рассмотрения дела виновному назначено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. рублей.

С целью устранения нарушений в адрес администрации г. Керчи внесено представление. Допустившие нарушения 7 виновных должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.