В Керчи прошла традиционная встреча руководства города с медалистами. Выпускникам вручили статуэтки, на которых написано «Первому – среди лучших» и грамоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ

Награды медалисты получили из рук главы муниципального образования Николая Гусакова. Также на мероприятии присутствовал начальник управления образования Виктор Дахин.

Имена медалистов навсегда занесли в летопись выпускников школ города-героя Керчь.

Напомним, в прошлом году медаль и статуэтку получил 41 выпускник

Фото: пресс-служба