В Керчи прошла традиционная встреча руководства города с медалистами. Выпускникам вручили статуэтки, на которых написано «Первому – среди лучших» и грамоты. Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ
Награды медалисты получили из рук главы муниципального образования Николая Гусакова. Также на мероприятии присутствовал начальник управления образования Виктор Дахин.
Имена медалистов навсегда занесли в летопись выпускников школ города-героя Керчь.
Напомним, в прошлом году медаль и статуэтку получил 41 выпускник
Фото: пресс-служба