Российские туристы оформили более 200 тысяч «единых билетов» в Крым и обратно. Об этом Крыминформу сообщили в автономной некоммерческой организации «Единая транспортная дирекция» (ЕТД), занимающейся перевозками на полуостров, - передает Керчь.ФМ.

«По состоянию на 29 июня 2017 года на период до 31 августа 2017 года оформлено 206 058 «единых билетов» в Крым и в обратном направлении. Это соответствует уровню 2016 года», – сказано в сообщении компании.

Перевозки по «единому билету» осуществляются ЕТД в южные регионы страны с 30 апреля по 30 сентября железнодорожным и автобусным транспортом.

Большей популярностью у туристов в этом году пользуются пляжи и города на востоке Крыма, сообщил министр курортов и туризма республики Сергей Стрельбицкий.

«По состоянию на 29 июня Крым принял уже более 1,4 миллиона туристов, из них 14% отдохнули именно в Восточном Крыму. Я думаю, что по итогам сезона каждый четвертый турист выберет именно Восточный Крым», – рассказал он в ходе четвертого Крымского транспортного форума.

Напомним, начались перевозки по «единому» билету в Крым и Абхазию.