Крымские автодороги, включая магистрали регионального и муниципального значения, пока только на 20% отвечают основным нормативным требованиям Российской Федерации. Об этом РИА Крым заявил заместитель председателя Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Бидонько, - передает Керчь.ФМ.

«Сегодня нам балансе Службы автомобильных дорог Республики Крым находится более 6 тысяч километров автодорог общего пользования, из которых 1 тыс 800 километров – дороги федерального значения. Уже более 55% федеральных дорог приведено в нормативное состояние. При этом основным нормативным требованиям соответствуют только 20% всех крымских дорог, включая региональные и муниципальные», – сообщил Бидонько.

Зампредседателя профильного комитета отметил, что, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» необходимо работать над повышением эффективности освоения средств на дорожное строительство.

«Учитывая, что основной причиной называют отсутствие эффективной системы управления, считаю необходимым обеспечить общественный контроль за ходом выполнения строительных и ремонтных работ», – подчеркнул он.

По словам Бидонько, вопрос выделения средств на дорожное строительство не является для Крыма первоочередным.

«На наш взгляд, основная проблема, которая сегодня есть и которую надо решать – это вопросы, связанные с законодательством, землей, появлением квалифицированных подрядных организаций. Столь низкие цифры освоения денежных средств говорят о том, что деньги есть, а принять их и качественно освоить по разным причинам достаточно сложно», – констатировал депутат ГД.

Напомним, керчане увидят отремонтированную дорогу в Аршинцево не раньше осени.