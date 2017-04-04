Военные комиссариаты отправят в ходе весеннего призыва на военную службу 2,4 тысячи крымчан. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой на начальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Василия Тонкошкурова, - передает Керчь.ФМ.

«Весной всего с полуострова будет призвано 2,4 тысячи человек, из них из Республики Крым 2 тысячи человек и 400 человек из Севастополя», – сказал он, отметив, что в армию отправлено более 102 тысячи россиян.

Новшеством этого года стало то, что проходить службу за пределы полуострова отправили первую группу крымских призывников.

Весенний призыв в этом году продолжается с 1 апреля по 15 июля.

Напомним, Путин подписал указ о весеннем призыве в армию. Украина требует отменить призыв в российскую армию для крымчан. Из Керчи более 100 парней поедут служить в ВС России