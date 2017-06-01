В Керчи 30 июня в ходе сессии горсовета депутаты приняли решение «о даче согласия на передачу из муниципальной собственности Керчи в государственную собственность объекта культурного наследия федерального значения Митридатские лестницы Большую и Малую, расположенные по адресу: улица Театральная и улица 23 мая 1919 года», - передает Керчь.ФМ
Данный проект решения подготовили на основании письма Совета Министров Крыма от 22.06. 2017.
За данное решение депутаты проголосовали единогласно.
Напомним, в Керчи в июле определятся с проектировщиком Митридатской лестницы