Малое гидрографическое судно проекта 19910 заложили сегодня на судоремонтном заводе «Залив» в Керчи. Табличку, символизирующую закладку судна, к его корпусу прикрутили вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин, глава Крыма Сергей Аксёнов и командующий Черноморским флотом Александр Витко. Об этом сообщает Крыминформ, - передает Керчь.ФМ

«Мы все чаще с вами встречаемся по хорошему поводу. Меня скоро можно будет брать на работу – таблички прикручивать, – сказал Аксёнов во время церемонии. – Мы гордимся предприятием и огромной работой, которую провело его руководство. Отличный коллектив, способный выполнять любые задачи».

Рогозин, в свою очередь, отметил, что в России принята новая программа вооружения, в которой флоту будет уделено большое внимание, поэтому у завода появится еще больше работы.

«В 2014 году я в первый раз прилетел на завод, ощущения были сложные: вопросов было больше, чем ответов. Сейчас завод действительно развивается, мы видим новые корабли, которые строятся на «Заливе» для Черноморского флота», – сказал он.

В госпрограмме вооружений на 2017-2025 годы особое внимание будет уделено созданию новых судов для российского флота и внедрению новых технологических решений, заявил российский вице-премьер.

«Буквально несколько недель назад поступила новая программа вооружений, она рассчитана на программный период десять лет и мы сейчас внимательно ее изучаем с точки зрения того, что предстоит сделать для обновления военно-морского флота, в частности, Черноморского флота, – сказал Рогозин. – Самое главное – флоту мы будем уделять особое внимание».

Гидрографическое судно стало уже десятым заложенным на «Заливе» в последние годы. Среди них – поисково-спасательные, пассажирские суда и военные корабли.

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