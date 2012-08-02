В Керчи 30 июня в ходе сессии депутатам предложили принять схему размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщили на сессии, в схему внесено 159 новых точек, которые будут выставлены на аукцион, из которых 34 это крымские товарные производители, а из них 17 - круглогодичные, - передает Керчь.ФМ.

В том числе, в качестве нестационарных торговых объектов учтены 58 павильонов по улице Борзенко. Данный проект решения есть на сайте горсовета.

Депутат Марина Милютина спросила, входят ли в эту схему ларьки по Войкова, 30, возведение которых прокуратура признала незаконным. На что докладчик Александра Ткачук ответила, что у старых точек действуют паспорта привязки до 2018-2019 годов. В связи с этим, по паспорту привязки их внесли в схему.

«Есть из прокуратуры ответ, что это незаконно поставленные объекты, почему их тогда вносят в список. Там дело было передано в суд», - возмутилась Милютина

Председатель горсовета Николай Гусаков сообщил, что данная схема рассматривалась всеми депутатами и комиссиями в течение двух месяцев.

«По заключению вашей профильной комиссии замечания по данному вопросу не поступало. На заключение и на проект решения, который сегодня выносится на сессию, есть положительное заключение прокуратуры. Если будет у прокуратуры будут замечания, мы будем рассматривать протест прокуратур», - заключил Гусаков

В результате, 19 депутатов проголосовали за проект данного решения и двое – против.

Напомним, природоохранная прокуратура нашла нарушения в размещении бутиков вдоль речки и требовала сноса павильонов на Борзенко, но администрация Керчи вступилась за предпринимателей с центрального рынка