В Керчи 30 июня в ходе сессии депутатам предложили принять схему размещения нестационарных торговых объектов. Как сообщили на сессии, в схему внесено 159 новых точек, которые будут выставлены на аукцион, из которых 34 это крымские товарные производители, а из них 17 - круглогодичные, - передает Керчь.ФМ.
В том числе, в качестве нестационарных торговых объектов учтены 58 павильонов по улице Борзенко. Данный проект решения есть на сайте горсовета.
Депутат Марина Милютина спросила, входят ли в эту схему ларьки по Войкова, 30, возведение которых прокуратура признала незаконным. На что докладчик Александра Ткачук ответила, что у старых точек действуют паспорта привязки до 2018-2019 годов. В связи с этим, по паспорту привязки их внесли в схему.
Председатель горсовета Николай Гусаков сообщил, что данная схема рассматривалась всеми депутатами и комиссиями в течение двух месяцев.
В результате, 19 депутатов проголосовали за проект данного решения и двое – против.
Напомним, природоохранная прокуратура нашла нарушения в размещении бутиков вдоль речки и требовала сноса павильонов на Борзенко, но администрация Керчи вступилась за предпринимателей с центрального рынка
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