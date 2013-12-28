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Председателю совета ветеранов хотят дать звание почетного гражданина Керчи

Керченский городской совет изучает общественное мнение относительно присвоения звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» Николаю Тимофеевичу Китикову – председателю Совета «Общественной организации ветеранов города-героя Керчи». Об этом сообщает пресс-служба администрации Керчи, - передает Керчь.ФМ Пресс-служба просит направлять отзывы о кандидате в аппарат Керченского городского совета по электронной почте: [email protected]. Фото: архив

Служба новостей Керчь.ФМ

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