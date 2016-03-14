За минувшую неделю инспекторы Россельхознадзора предотвратили ввоз в Крым почти полтонны овощей и фруктов из Украины. Об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Республике Крым и Севастополю, - передает Керчь.ФМ.

В частности, за семь дней специалисты пресекли 79 попыток ввоза на полуостров из Украины продукции растительного происхождения.

«Запрещенные к ввозу товары общим весом 402 кг были выявлены при проведении карантинного фитосанитарного контроля в автомобильных пунктах пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп». Так, в ручной клади и багаже пассажиров, прибывших с территории сопредельного государства, обнаружили 210 кг фруктов, 133 кг овощей, 13 кг картофеля, 30 кг орехов и сухофруктов, 5 кг фасоли, 10 кг муки, 26 единиц посадочного материала, а также 1 кг прочей продукции растительного происхождения», — рассказали в пресс-службе.

Для недопущения проникновения и распространения в Крыму карантинных объектов потенциально опасная продукцию вернули на территорию сопредельного государства.

Фото: пресс-служба