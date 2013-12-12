Владельцы крымских автозаправочных станций должны снизить цены на бензин в среднем на один рубль за литр, чтобы стоимость топлива в регионе соответствовала среднероссийскому уровню. Об этом РИА Крым рассказал начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса Федеральной антимонопольной службы России Дмитрий Махонин, - передает Керчь.ФМ.

«Если мы будем сравнивать (стоимость бензина – ред.) с ценой Краснодарского края, то на 25 июня Аи-92 там стоил 38,69 руб. за литр, а в Крыму — 40,1 руб., в Севастополе — 39,9 руб. По Аи-95 цена в Краснодаре была 41,64 руб., в Крыму — 42,84 руб., в Севастополе — 42,40 руб. Потенциал снижения — где-то рубль», – отметил представитель ФАС.

По словам Махонина, сегодня маржинальность крымских АЗС выше, чем у участников рынка в остальных регионах страны. Поэтому потенциал для установления цены на АЗС в Крыму на уровне среднероссийского есть.

«Мы настроены решительно. И, где требуется, готовы оказать помощь сетям АЗС с точки зрения снижения затрат с переправой, с инфраструктурой, с биржей. Если наши коллеги не поймут по-хорошему, то мы будем разбираться по законодательству, не исключая привлечения правоохранительных органов для решения таких локальных задач», – подчеркнул он.

Напомним, Аксенов обещает контролировать качество топлива на АЗС Крыма