В Ленинском районе, в период летних школьных каникул сотрудники полиции проводят профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности несовершеннолетних во время отдыха.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Крыма, - передает Керчь.ФМ

В детских оздоровительных учреждениях Ленинского района отдыхают более 700 детей.

Сотрудники полиции рассказывают ребятам о правилах поведения во время отдыха, особенно на водоемах, о пагубном воздействии на организм наркотиков, алкоголя и табака.

«Особое внимание уделяется курительным смесям. Продавцы этого товара, заявляя о его безвредности и называя «благовониями», жестоко обманывают людей. Вред от курительных «миксов» в несколько раз превышает героиновый, приводя к стремительному разрушению нервной системы и внутренних органов. Результаты употребления «спайса» или «соли»: беспричинный смех или плач, галлюцинации. Зависимость от них развивается в два раза быстрее, чем от «обычных» наркотиков», - рассказывают правоохранители.

Также полиция напоминают подросткам о возрасте, с которого наступает уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, и об ответственности родителей за своих несовершеннолетних детей.

Подобные встречи регулярно проводятся во всех детских оздоровительных учреждениях Ленинского района. Их в этом году функционирует четыре.