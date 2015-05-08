Мошенники распространяют в Крыму платежные ведомости по взносам на капитальный ремонт гаражей. Об этом сообщили Крыминформу в пресс-службе Крымского республиканского единого информационно-расчетного центра, - передает Керчь.ФМ

«Сотрудниками государственного унитарного предприятия Республики Крым «Крымский республиканский единый информационно-расчетный центр» выявлены случаи получения крымчанами единых платежных документов с начислениями взносов за капитальный ремонт гаражей. Подобный случай зафиксирован в Алуште», – говорится в сообщении.

В центре подчеркнули, что платежки, поступающие от ЕИРЦ, предназначены исключительно для жителей многоквартирных домов, участвующих в программе «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах на территории Республики Крым на 2016-2045 годы».

«При получении единого платежного документа с начислениями на капитальный ремонт обязательно обратите внимание на правильность указанных данных, а также реквизитов платежа. В случае возникновения сомнений в достоверности начисления оплаты за капитальный ремонт рекомендуем обращаться в территориальные подразделения крымского ЕИРЦ. Для того чтобы избежать негативных последствий, не оплачивайте платежные документы сомнительных организаций», – добавили в пресс-службе.