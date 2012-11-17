Проект строительства трассы «Таврида» предусматривает высадку 322,5 тысячи деревьев в качестве компенсационных мер по озеленению. Об этом Крыминформу сообщил первый заместитель министра транспорта Крыма Сергей Семёнов, - передает Керчь.ФМ.

«В рамках строительства «Тавриды» большое внимание будет уделено экологическим требованиям. Проектом предусмотрена высадка более 320 тысяч деревьев», – сказал Семёнов.

Он также отметил, что на трассе будет смонтировано более 57 тысяч погонных метров акустических экранов. Представитель минтранса подчеркнул, что конечные цифры по масштабам высадки деревьев и других экологических мероприятий станут известны только после прохождения проектом Главгосэкспертизы.

Напомним, вдоль «Тавриды» планируют построить 20 автозаправок и 6 многофункциональных зон дорожного сервиса.