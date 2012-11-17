В Керчи 30 июня состоялась 72-я сессия горсовета. В повестку дня включили 5 вопросов, среди которых: «Об избрании Солодиловой О.С. на должность заместителя председателя Керченского городского совета Республики Крым», - передает Керчь.ФМ.

На сессии присутствовал 21 депутат из 28. За Ольгу Солодилову в должности зампредседателя горсовета проголосовали 19 депутатов. Двое депутатов от КПРФ воздержались от данного решения. Ольга Солодилова перед депутатами на этой сессии не выступала, цели работы не озвучивала. Кандидатуру Ольги Станиславовны озвучил Гусаков.

Напомним, на прошлой сессии горсовета Щербулу лишили полномочий председателя горсовета, сразу выбрали нового.