«Крымавтотранс» с 1 июля начинает продажу билетов на все направления за 30 дней до поездки. Об этом сообщает пресс-служба предприятия, - передает Керчь.ФМ

Ранее продажа билетов в кассах автостанций и бронирование по телефону на маршруты открывались за 14 дней до даты отправления рейса. В связи с многочисленными обращениями граждан, касательно изменения сроков продажи, руководство предприятия приняло решение увеличить период до 30 дней.

Приобрести билеты за 30 дней можно будет в кассах автостанций, которые расположены по всему полуострову, а также в On-line режиме на Интернет-ресурсе.

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