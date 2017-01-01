В текущем году через Керченскую паромную переправу планируется перевезти 6,4 млн пассажиров. Об этом РИА Крым сообщил директор по оперативной работе ООО «Морская дирекция» Дамир Яквашев, - передает Керчь.ФМ

«В 2016 году пассажиропоток через переправу составил более 6 млн человек, что на 31% превысило показатели 2015 года. По прогнозам на 2017 год пассажиропоток останется на уровне прошлого года и ожидается порядка 6,4 млн человек», – рассказал представитель оператора паромной переправы.

По словам Яквашева, за последние два года была проведена масштабная работа по строительству новых и реконструкции действующих накопительных площадок транспортных средств в портах «Крым» и «Кавказ».

«С целью увеличения пропускной способности паромной переправы и повышения комфорта пассажиров на территории порта «Крым» совсем недавно была завершена последняя накопительная площадка для 300 легковых автомобилей», – уточнил он

«В 2016 году пассажиропоток через переправу составил более 6 млн человек, что на 31% превысило показатели 2015 года. По прогнозам на 2017 год пассажиропоток останется на уровне прошлого года и ожидается порядка 6,4 млн человек», – рассказал представитель оператора паромной переправы.

По словам Яквашева, за последние два года была проведена масштабная работа по строительству новых и реконструкции действующих накопительных площадок транспортных средств в портах «Крым» и «Кавказ».

«С целью увеличения пропускной способности паромной переправы и повышения комфорта пассажиров на территории порта «Крым» совсем недавно была завершена последняя накопительная площадка для 300 легковых автомобилей», – уточнил он

Также ведется работа по расширению зоны охвата системы громкой связи. Для сопровождения пассажиров и оказания помощи в перемещении багажа созданы и успешно работают службы стюартов.

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