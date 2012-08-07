Налаживание стабильной и бесперебойной работы мобильной связи в Крыму – длительный процесс, требующий много времени и больших затрат, поэтому жителям и гостям полуострова в данном случае необходимо набраться терпения.

Такое мнение в комментарии радио «Спутник в Крыму» высказал шеф-редактор портала «Мобильные телекоммуникации» Леонтий Букштейн, комментируя ситуацию со сбоями в работе мобильной связи и интернета в пятницу, - передает Керчь.ФМ.

«В данном конкретном случае это серьезная авария, которую быстро не устранить. Магистральный кабель идет не по суше, а по морскому дну. К месту прорыва должны выйти суда с ремонтниками, необходимы погружения и так далее. Техника есть техника. Но пользователь в этом не разбирается, ему просто нужна бесперебойная связь», – отметил Букштейн.

Говоря в целом о проблемах с мобильной связью на полуострове, эксперт подчеркнул, что в Крыму сложилась «эксклюзивная ситуация». По его словам, находящееся в регионе оборудование и имеющиеся технологии нуждаются в обновлении и больших финансовых вложениях. Однако из-за действующих санкций крупные российские операторы не могут заниматься этим напрямую.

«По качеству связи нареканий много всегда и везде. В каком-то регионе Крыма связь лучше, в каком-то хуже. Даже в Москве не везде все хорошо со связью. Этот процесс требует улучшения оборудования, внедрения новых технологий, программного обеспечения. Этот долгий процесс, он требует затрат и времени. Надо это понимать и где-то потерпеть. Связь в Крыму будет улучшаться, но прошло еще слишком мало времени», – полагает Букштейн.

В то же время, отмечает специалист, это не значит, что обычные пользователи мобильной связи и интернета в Крыму должны сидеть, сложа руки.

«Отрасль связи четко и жестко контролируется государством. Если у пользователей есть понимание проблемы, нужно обоснованно и мотивированно обращаться в соответствующие органы власти», – подчеркнул эксперт.

Напомним, в Крыму восстановили связь

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