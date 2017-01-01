Темпы производства на заводе «Залив» в Керчи растут более чем на 100% в год, но почивать на лаврах рано. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на выездной коллегии Военно-промышленной комиссии России в Ливадийском дворце, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.
Рогозин рассказал, что при посещении «Залива» в 2014 году было ощущение, что только улетела немецкая авиация – не было ни одного целого стекла.
Ранее сегодня в Керчи Рогозин принял участие в закладке малого гидрографического судна на судоремонтном заводе «Залив». Там же он сообщил, что в России принята новая программа вооружения, в которой флоту будет уделено большое внимание, поэтому у завода появится еще больше работы. После Рогозин посетил второй крупнейший крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии.
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