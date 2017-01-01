Темпы производства на заводе «Залив» в Керчи растут более чем на 100% в год, но почивать на лаврах рано. Об этом сообщил сегодня вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин на выездной коллегии Военно-промышленной комиссии России в Ливадийском дворце, пишет Крыминформ, - передает Керчь.ФМ.

«Если говорить сухими цифрами, то «Залив» темпы роста в процентах: в 2016 году всего 186%, в гражданской продукции по прошлому году – 120,3%, в военной – 203,3%. На 1 апреля этого года всего 124%, 845% – это гражданская продукция, 103 – военная», – сказал он, но добавил, что цифры не совсем корректные, потому что ранее завод фактически не работал.

Рогозин рассказал, что при посещении «Залива» в 2014 году было ощущение, что только улетела немецкая авиация – не было ни одного целого стекла.

«Сейчас совсем другое дело и настроение другое. Дело идёт, но почивать на лаврах совершенно точно не стоит. Впереди масса нерешенных вопросов – с собственностью, с кооперацией, с кадрами, которых катастрофически не хватает», – добавил он.

Ранее сегодня в Керчи Рогозин принял участие в закладке малого гидрографического судна на судоремонтном заводе «Залив». Там же он сообщил, что в России принята новая программа вооружения, в которой флоту будет уделено большое внимание, поэтому у завода появится еще больше работы. После Рогозин посетил второй крупнейший крымский судостроительный завод «Море» в Феодосии.

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