В Керчи в разгар летних каникул сотрудники полиции проводят встречи с детьми и подростками, пребывающими в оздоровительных лагерях, с целью формирования антинаркотического мировоззрения, повышения уровня правовой грамотности, правосознания, доверия к правоохранительным органам.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Керчи, - передает Керчь.ФМ

Накануне полицейские посетили детей, пребывающих в оздоровительном лагере «Виктория» и базе отдыха «Танцевальная деревня».

Инспекторы по делам несовершеннолетних побеседовали с подростками о масштабах наркомании в современном обществе, о немаловажном значении профилактических мер для предупреждения наркотической зависимости, возможной уголовной и административной ответственности за потребление наркотических и психотропных веществ.

«Среди основных причин наркомании среди молодежи чаще всего встречается желание самоутвердиться, казаться взрослее, любопытство, поиск новых ощущений или следование чужому примеру. Наиболее доступным и широко практикующим методом профилактики наркомании является пропаганда здорового образа жизни в учебных заведениях и знакомство молодых людей с жестокими реалиями жизни наркозависимых.

Выбор этой возрастной категории не случаен, потому что именно подростки более остальных способны поддаваться пагубному влиянию в силу своей наивности, любознательности и своего протеста против общественных устоев», - пишет пресс-служба.