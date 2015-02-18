В Крыму стартовала массовая уборочная кампания ранних зерновых колосовых, сообщили РИА Крым в пресс-службе министерства сельского хозяйства РК, - передает Керчь.ФМ

К жатве приступили 12 муниципальных образований, за исключением Бахчисарайского и Белогорского районов. В этом году посевная площадь в Крыму превысила прошлогодние показатели.

«Практически все районы, кроме Бахчисарайского и Белогорского, приступили к уборке. В этих муниципальных образованиях из-за дождей ранние зерновые пока не подошли, но со дня на день они тоже подключаться к жатве. На сегодня у нас обмолочено более 10 процентов площадей. Всего посевная площадь в Крыму составила 782 тысяч гектаров, что на 1% больше, чем в прошлом году», — сообщил министр сельского хозяйства Крыма Андрей Рюмшин.

Площадь озимых культур в Крыму составила 457 тысяч гектаров, что на 27,4 тысяч гектаров (или на 6,7%) больше показателей прошлого года. Площадь сева яровых культур под урожай 2017 года составила 325 тысяч гектаров.

По информации Минсельхоза, всего хозяйствам Республики предстоит убрать более 543 тысяч гектаров ранних зерновых колосовых, а пшеницы планируют собрать более 600 тысяч тонн.

Напомним, в Крыму минсельхоз планирует увеличить площадь орошаемых земель до 82 тыс гектаров