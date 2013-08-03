В Крыму, за минувшую неделю зарегистрировано рождение 406 новорожденных, что превышает показатель двух недель назад на 42 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Минюста Крыма, - передает Керчь.ФМ

Наибольшее количество детей в Симферополе – 121, Симферопольском районе – 35, Красногвардейском районе – 25, Керчи – 24 и Евпатории – 22. Наименьшее количество в Советском районе – 1, Нижнегорском и Раздольненском – по 5.

Мальчиков родилось снова больше, чем девочек: 215 и 191.

При этом имена по популярности и наоборот, разнятся по городам и районам Республики Крым.

Например, в Алуште девочек называли чаще Мария и Анастасия, мальчиков Александр, реже девочкам присваивали имена – Найле, мальчикам - Платон, а в Раздольненском районе часто употребляли имена – Денис, Мария, Сафие, редко – Мелек, Рахима.

В остальных городах и районах оставались одинаково популярными имена София, Мария, Анна, Диана, Динара, Артём, Андрей, Кирилл, Максим, Эдем и другие.

Фото: интернет