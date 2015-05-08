Полиция Ленинского района вводит в практику выездные приемы населения.

Так, 28 июня состоялся прием начальника следственного отдела подполковника юстиции Татьяны Сергеевой в Горностаевском сельском поселении, а 29 июня - начальника кадрового обеспечения подполковника внутренней службы Эрнеста Дервишева в Виноградненском сельском поселении и начальника отдела дознания майором полиции Натальи Скудной в Останинском сельском поселении.

Об этом сообщает пресс-служба ОМВД России по Ленинскому району, - передает Керчь.ФМ

Вопросы, с которыми обращались жители, самые разнообразные. Кто-то жаловался на соседей-хулиганов или просил установить дополнительные дорожные знаки в селе. От таких граждан принимались заявления, которые регистрировались в дежурной части отдела полиции.

«Такие выездные приемы очень важны для жителей, способствуют повышению доверия населения к ОВД», - написали в ведомстве.

Фото: пресс-служба