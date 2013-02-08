Крымская железная дорога (КЖД) закупит к 2020 году 800 новых вагонов, большинство которых будут двухэтажными, для перевозки пассажиров между полуостровом и материковой частью России по Крымскому мосту. Об этом Крыминформу сообщил генеральный директор ФГУП «Крымская железная дорога» Алексей Гладилин, - передает Керчь.ФМ.

«По окончании строительства Крымского моста маршрутная сеть будет составлять в 2020 году 15 пар поездов, – сказал Гладилин. – Состав предполагается закупать новый – это 800 вагонов. Большая часть из них будут двухэтажные спальные вагоны в купейном исполнении».

По его словам, в 2020 году по два поезда в сутки будут приходить в Феодосию, Севастополь и Евпаторию. Остальные поезда будут прибывать в Симферополь. В первый год функционирования Крымского моста полуостров будет связан железнодорожным сообщением с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом и Мурманском. Ожидается, что поезд из Москвы будет достигать Симферополя за 28 часов. При этом прорабатывается сокращение времени в пути по этому маршруту до 24 часов.

Напомним, КЖД обновила часть железнодорожных путей в керченском направлении