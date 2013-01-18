Арендаторы и те, у кого находятся в эксплуатации производственные площади на судостроительном заводе «Море» в Феодосии в ближайшее время подпишут соглашение с трудовым коллективом предприятия. Об этом журналистам в Ливадии заявил глава Крыма Сергей Аксёнов, пишет КИА, - передает Керчь.ФМ.

«Люди работают в ГУПе (государственное унитарное предприятие — прим.), а предприятие, которое арендует производственные мощности, понимает свою социальную ответственность перед крымчанами и подпишет гарантийные обязательства в части трудоустройства всех работающих», — сказал Аксёнов.

Говоря в целом о развитии судостроительного производства в Крыму, Аксёнов отметил, что положительная динамика есть, адаптация в российские условия работы проходит «не так быстро как хотелось бы, но вполне успешно».

«В Керчи, как метко сказал Дмитрий Олегович (Рогозин, заместитель Председателя Правительства РФ — прим.) в 2014 году всё было, как после бомбёжки, но сегодня уже 1600 работающих, в этом году есть планы увеличить численность работающих до трёх тысяч человек. Динамика очевидна, а власти будут помогать по всем направлениям», — сказал Аксёнов.

Напомним, темпы развития крымского «Залива» превышают 100%, но радоваться рано, – Рогозин

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