Киев будет добиваться компенсации убытков, которые понесут их порты из-за односторонних планов Москвы ограничить действия Украины в Керченском проливе. 23-дневный запрет на судоходство нанесет стране убытки в размере 500 миллионов гривен. Об этом пишут «Примечания», - передает Керчь.ФМ.

В Украине уверены, что имеют право требовать от России возмещение причиненного ущерба. Замминистра инфраструктуры республики Юрий Лавренюк заявил, что после возведения моста некоторые корабли не смогут проходить через пролив из-за слишком большой осадки, что негативно скажется на работе Мариупольского и Бердянского торговых портов.

Более того, заявили в ведомстве, Украина не давала разрешения России на возведение Крымского моста.

Напомним, при возведении арки Керченского моста приостановят судоходство в проливе.

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