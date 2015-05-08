В редакцию Керчь.ФМ постоянные читатели пожаловались, что в Курортное из Керчи ходит всего один автобус.

«Почему в самый пик Курортного Сезона, В самый разгар лета Из Керчи в село Курортное, которое расположено на берегу Азовского Моря Ездит только одна Маршрутка, Раз в два часа. Это вообще Ненормально для лета, когда здесь все отдыхающие, местные житель, да и люди которые хотят поехать на море, Лето и так длится два месяца, а здесь поехать на море дают только одну маршрутку. Кстати - Последняя маршутка возвращается из села Курортное В 17:30!!! А вечернее море как известно самое лучшее. Раньше хоть три маршрутки ездили, а сейчас только одна! Для Курортного региона в самый пик лета Это Полное Издевательство!!!», - написали читатели