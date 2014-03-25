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5 Новости » Общество В категориях:

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В Керчи между жилыми домами вновь образовалась огромная свалка

В Керчи, в районе Аршинцево, между жилыми домами по ул. Орджоникидзе, вновь образовалась огромная свалка. Об том редакции сайта Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели. «Последний раз на эту свалку мы жаловались в апреле, и тогда, после публикации, ее убрали. С этого момента ее убирают иногда, но не полностью, и кучи мусора по этой жаре воняют так, что страшно из подъезда выходить. Почему нельзя просто нормально делать свою работу коммунальщикам, а не убирать только тогда, как натыкают носом через интернет», - написали читатели

Служба новостей Керчь.ФМ

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