В Керчи, в районе Аршинцево, между жилыми домами по ул. Орджоникидзе, вновь образовалась огромная свалка. Об том редакции сайта Керчь.ФМ сообщили постоянные читатели.
«Последний раз на эту свалку мы жаловались в апреле, и тогда, после публикации, ее убрали. С этого момента ее убирают иногда, но не полностью, и кучи мусора по этой жаре воняют так, что страшно из подъезда выходить. Почему нельзя просто нормально делать свою работу коммунальщикам, а не убирать только тогда, как натыкают носом через интернет», - написали читатели
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