В Керчи на 1 этаже здания по ул. Ульяновых – бывшего детского сада, заложили камнем все входы. Это сделал собственник здания ООО МЧСП «Кентавр», после того, как получил предписание об устранении выявленных нарушений требований Правил благоустройства территории муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. Об этом сообщает в соцсети Управление муниципального контроля город Керчь, - передает Керчь.ФМ.

Нарушение выявило должностное лицо отдела по контролю за благоустройством управления муниципального контроля, при инспектировании улицы Ульяновых - не выполнение охранно-предупредительных мероприятий в здании.

Напомним, именно в этом здании устроили наркопритон.

Фото: соцсети