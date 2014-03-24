Неразбериха с включением домов в список аварийного жилья будет решена в июле. Об этом сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис, пишет ТАСС, - передает Керчь.ФМ.

«Сегодня как раз проводится инвентаризация тех домов, которые требуют расселения. После завершения этой инвентаризации будут приниматься решения о продолжении финансирования программы расселения из федерального либо регионального бюджета. Инвентаризацию планируется завершить в течение ближайшего месяца», – сказал Чибис.

По словам замминистра, Крым вернулся в Россию со значительным объемом нерасселенного аварийного жилья. Программа по расселению была рассчитана на три года и истекала в конце 2016 года: необходимо было переселить 1 279 жильцов из 49 многоквартирных домов.

Ранее экс-министр ЖКХ Крыма Александр Жданов сообщал, что программа сорвана и выполнена в 2015 году лишь на 2,8%. Срыв программы он обосновывал неразберихой с документами.

«Столь низкий показатель вызван в том числе необоснованным включением объектов, не обеспеченных проектной и разрешительной документацией», – объяснял он. В связи с этим программу продлили на 2017 год.

Напомним, в Керчи приостановили строительство дома для переселенцев из аварийного жилья

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