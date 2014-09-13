Министр транспорта Российской федерации Максим Соколов намерен в скором времени проверить ход строительства моста через Керченский пролив. Об этом он сообщил накануне в ходе заседания рабочей группы по развитию и обеспечению функционирования транспортной инфраструктуры Республики Крым и Севастополя, передает пресс-служба минтранса, - передает Керчь.ФМ.

«Соколов отметил хорошие темпы строительства Крымского моста, но обратил внимание на то, чтобы все участники проекта вели четкую и синхронизированную работу, не допуская малейших отставаний от графика, напомнив коллегам, что в скором времени лично проинспектирует ход этих работ», – уточняет пресс-служба.

Соколов напомнил, что уже в следующем году запланировано открытие рабочего движения по транспортному переходу через Керченский пролив.

«К этому времени необходимо в полном объеме подготовить транспортную инфраструктуру, обеспечивающую беспрепятственное движение туристов на полуостров и обратно, с учетом мер транспортной безопасности», – заключил министр

По информации заказчика строительства Крымского моста – ФКУ «Упрдор «Тамань», строительство транспортного перехода через Керченский пролив в целом реализовано на 55%.