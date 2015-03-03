В Минздраве Крыма объяснили, почему растут очереди в поликлиниках. По мнению замминистра здравоохранения Антона Шаклунова, медицина в Крыму стала доступной, поэтому в поликлиниках выросли очереди. Об этом пишет «Новый день», - передает Керчь.ФМ.

«Несмотря на всю вашу критику, зачастую объективную — мы ее слышим, обязательно стараемся устранять те негативные моменты, которые можно быстро устранить, но у нас есть и положительные моменты. И вы видите, что помощь в настоящий момент стала доступна. У нас по некоторым лечебным учреждениям поток пациентов увеличился более чем в два раза. С этим и связаны, собственно говоря, те проблемы, которые вы видите — это и очереди в поликлиниках. Это потому что у людей появилась возможность туда обратиться. Раньше такой возможности не было», — уверен Антон Шаклунов.

Чиновник подчеркнул, что медицинская помощь оказывается бесплатно, и если у крымчан возникают какие-то проблемы со здоровьем, не нужно заниматься самолечением, а следует сразу же обращаться к специалистам.

Напомним, керчане проводят по несколько часов в очереди в регистратуру, чтобы попасть в другую очередь к врачу

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