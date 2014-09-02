В Керчи идут активные работы по строительству автоподходов к Керченскому мосту в районе «Солнечного». Как передает корреспондент Керчь.ФМ, строители продолжают укладывать плиты на грунтовой дороге, проводить коммуникации.
На месте работает тяжелая техника.
Напомним, на строительстве автоподходов к Керченскому мосту запустили асфальтобетонный завод. Под Керчью продолжаются работы по строительству трассы «Таврида». В Керчи в районе «Солнечного» активно строят автоподходы к мосту
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