В ситуацию с ценами на авиабилеты в Крым должно вмешаться государство. Об этом пишут «Новости Крыма», - передает Керчь.ФМ.

Как было заявлено на Крымском транспортном форуме, вопрос стоимости авиаперелетов в текущем году вышел в Крыму на первый план.

Высокую цену билетов называют одной из причин снижения турпотока. В целом, перелет в Крым обходится на 30% – 40% дороже, чем Сочи. И у такой разницы нет никаких оснований, кроме желания перевозчиков получить сверхприбыль, считают эксперты.

Министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий заявил: республика не может повлиять на эту ситуацию, вопрос может быть решен только на уровне федерации. Однако все, чего пока удалось добиться – проверки обоснованности тарифа, которую проводит ФАС.

В Москве говорят, что государство может влиять на процесс ценообразования только с помощью дотаций. Перелеты в Крым субсидируются, другое дело, что воспользоваться этой субсидией может только ограниченный круг пассажиров.