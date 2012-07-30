Временный специальный порядок движения для тяжеловесного транспорта на региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах Крыма начал действовать с 1 июля. По информации пресс-службы министерства транспорта Республики Крым, ограничение вводится до конца сентября, - передает Керчь.ФМ.

«Ограничение движения будет действовать на региональных дорогах Крыма в период с 1 июля по 30 сентября 2017 года с 10.00 до 22.00, исключительно при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов по данным Росгидромета», – уточнили в минтрансе.

Такая мера, по мнению специалистов, позволяет предотвратить преждевременное разрушение автодорог, тем самым исключив дополнительные затраты государства на незапланированный ремонт.

Ранее глава министерства Анатолий Волков рекомендовал водителям большегрузного транспорта передвигаться по региональным дорогам преимущественно в ночное время.

«В Крыму начинается туристический сезон. Многие гости Крыма приезжают к нам на своих автомобилях или междугородных автобусах, используя Керченскую паромную переправу. Поэтому мы просим владельцев большегрузного транспорта отнестись с пониманием и организовать работу таким образом, чтобы перевозить грузы по региональным дорогам именно в ночное время. Тем самым способствуя снижению количества пробок на дорогах днем», – пояснил позицию ведомства Волков.