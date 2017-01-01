В актовом зале ГБПОУ РК «Керченский технологический техникум 30 июня прошло торжественное награждение студентов техникума. Награждали тех, кто по результатам фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» полностью выполнил нормы и требования комплекса пятой возрастной ступени на «ЗОЛОТОЙ ЗНАК» ВФСК «ГТО». Об этом сайту Керчь.ФМ сообщили техникуме.

Специалист Отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью администрации г. Керчи Республики Крым – Гаянэ Гургеньян, в торжественной обстановке зачитала приказ Министра спорта РФ – Колобкова П.А. и вручила золотые знаки отличия – Евгению Радченко и Владимиру Сурвилову.

«Директор техникума пожелал ребятам дальнейших успехов в учебе и спорте, а также всем студентам и работникам техникума активнее включаться в движение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»».