В Керчи 4 июля, с 16:00 до 17:30, в читальном зале Керченской центральной городской библиотеки им. В.Г. Белинского состоится первое заседание клуба любителей видеомонтажа, фото/видеосъемки «Сам себе режиссер». Мероприятие могут посетить бесплатно все желающие.

Об этом сообщает организаторы мероприятия, - передает Керчь.ФМ

Клуб «Сам себе режиссер» объединяет всех тех, кто увлекается фото/видеосъемкой и хотел бы поделиться своими работами, пообщаться в кругу единомышленников.

«Кроме того, профессионалом быть совсем не обязательно! В качестве членов клуба принимаются и все те, кто совершает свои первые шаги в композицировании фото/видео, желает лучше разобраться в функциональных возможностях своей фото и видеоаппаратуры», - написали организаторы.

В летний период заседания клуба будут проходить еженедельно: каждый вторник с 16:00 до 17:00.