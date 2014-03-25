Крыму, находящемуся под воздействием санкций, необходимо дать послабления в случае запрета в России на использование анонимайзеров — технологий обхода блокировки сайтов, считает депутат Госдумы Дмитрий Белик. Об этом пишет РИА Крыма, - передает Керчь.ФМ.

«Севастополь и Республика Крым – это особый регион, который находится в санкционной блокаде, и лишить людей доступа к интернету по многим вопросам – недопустимо. Севастопольцы и крымчане заказывают вещи, работают в сфере IT и многое другое, вплоть до скачивания игр детям — все это благодаря анонимайзерам, потому что за пределами России электронные IT-адреса крымчан сразу же отсекаются и блокируются», — сказал Белик.

Депутат подчеркнул, что уже подготовил свои предложения к законопроекту. Он хочет внести поправки, дающие жителям крымского региона определенные послабления по вопросу о технологиях обхода блокировки сайтов.

«В конце концов можно выработать перечень анонимайзеров, которые будут разрешены на территории Севастополя и Крыма», — подчеркнул Белик.



Напомним, в конце июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает использование технологий для доступа к заблокированным сайтам. В случае принятия этого закона крымчане пострадают от его последствий больше всех, так как будет окончательно закрыт доступ ко многим международным интернет-площадкам, магазинам, аккаунтам Гугла.