В Керчи по ул. Ульяновых, в районе Семи Ветров от дорожного полотна остались одни дыры. Водители даже по встречной полосе не могут объехать ямы – они по всему периметру дороги.

Как рассказали сайту Керчь.ФМ прохожие, людям иногда становится страшно от маневров водителей общественного транспорта – пытаясь сохранить свою ходовую, маршрутчики по несколько раз выезжают на встречную.

Отметим, по этой дороге ездят ежедневно десятки автобусов по нескольким маршрутам.