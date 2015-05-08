Девятипалубный пассажирский лайнер «Князь Владимир» в четвёртом круизе примет на борт рекордное за всё время навигации количество пассажиров. Об этом корреспонденту Крыминформа сообщил генеральный директор компании оператора судна – «Черноморские круизы» Евгений Берков, - передает Керчь.ФМ.

«У нас каждый новый рейс ставит рекорды. В этот раз у нас в Сочи село порядка 180 человек. В Новороссийске мы ждём человек 35 и примерно по столько же в Ялте и Севастополе. Это не намного больше, чем в предыдущем рейсе, но это рекордное число», – сказал Берков.

Судно отчалило от причала морпорта Сочи. Первую остановку на пути в Крым «Князь Владимир» сделает в Новороссийске.

"Туристов ждёт насыщенная развлекательная программа. Для них подготовлена интерактивная программа «Сочи олимпийский», музыкальный концерт, фортепьянная и аккордеонная живая музыка и ряд других развлечений. В 23.00 сразу на трёх площадках лайнера начнётся дискотека. В Новороссийске лайнер пробудет десять часов. Здесь туристы смогут отправиться в специально подготовленные экскурсии разной тематики или посмотреть город самостоятельно. После Новороссийска лайнер посетит Ялту, а затем в Севастополь. В конечный пункт назначения – Сочи – «Князь Владимир» прибудет 8 июля".

Морское сообщение между курортными городами Кавказа и Крыма было восстановлено по поручению президента России Владимира Путина.

Напомним, круизный лайнер «Князь Владимир» привез в Крым туристов из Ирана

Фото: Крыминформ