Известная певица «Бьянка» опубликовала в своем инстаграме фотографию с паспортом, где поставлена печать об отказе въезда в Украину. Под фотографией певица написала, что ее группа собиралась выступить в Одессе, но из-за выступления в Крыму ей запретили это делать.

«Из моих последних постов вы знаете, что я и мой ансамбль должны были сегодня выступать в Одессе (Украина).

Те, кто давно следит за моим творчеством и моей жизнью, знают, что я 6 лет прожила в Киеве, объездила вдоль и поперёк всю Украину, получала всевозможные национальные премии, написала трек на Украинском (поскольку неплохо знаю язык) и считаю Украину своей Родиной не меньше, чем Беларусь и Россию.

Я, как автор, исполнитель, музыкант и просто творческий человек, выступаю прежде всего, для людей, поклонников и делаю это от души для вашей души!!!

Я не поддерживаю никакие политические организации и не имею никакого отношения к политике. Порой, из-за плотного концертного графика и других артистических дел, я не помню в каких городах я была за последний месяц и что за мероприятия там происходили ..( как и большинство артистов, поверьте мне!!) Моё выступление в Крыму!! было таким же старательным и искренним как и предыдущие 50' !!!!!!!!!!!! Я вчера заплакала после разговора с представителем пограничной службы Украины в Одессе, после того, как мне поставили штамп в паспорт об отказе во въезде на территорию страны, с которой мы разговариваем на практически одном Языке !!!!(Т.к. Я гражданка Беларуси)✌️ Я не обижаюсь и не злюсь, а наоборот, очень надеюсь ,что это письмо увидят и я как можно скорее приеду к вам с гастролями и буду покупать "рАчки" на "Привозе"», -написала певица