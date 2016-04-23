Управление жилищно-коммунального хозяйства Керчи объявило аукцион на заключение контракта по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и объектов их обустройства на сумму 450 000 рублей. Информация размещена на портале государственных закупок, - передает Керчь.ФМ.

Эта сумма из местного бюджета предназначена для проведения работ в переулке Дмитрова, улице Ленина и Жени Дудник. Также за эти деньги восстановят и окрасят вазоны по ул. Свердлова, Чкалова, Пирогова и Ворошилова. Смету можно посмотреть здесь.

Кроме этого, подрядчику необходимо будет покрасить и вымыть доску почета и отремонтировать тротуарную плитку.

Также в техзадании сказано, что необходимо выполнить следующие работы:

Подрядчик должен осуществлять ежедневное удаление мусора из урн, расположенных на указанных объектах, все урны должны оборудовать пакетами для мусора. Весь собранный мусор подлежит обязательной утилизации, с предоставлением подтверждающих документов.