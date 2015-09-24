В поселке Щелкино с 26 июня по 1 июля, на берегу Азовского моря, проходил 7-й ежегодный многожанровый фестиваль «Фортуна» при содействии Министерства культуры Республики Крым, - передает Керчь.ФМ.

В этом году в отборочном просмотре приняли участие конкурсанты из Керчи, поселков Ленино и Щелкино, города Симферополя и Москвы.

Дети изостудии «Штрих» из Керчи (МБУК «Городской дом культуры» руководитель Волкова Анна) тоже решили поучаствовать и привезли 7 грамот лауреатов: Дима Щерба (21год) лауреат I степени, Карина Лалаян (14 лет), Маша Савченко(9 лет), Даша Данильченко(15 лет), Ира Иотка(14 лет) – лауреаты II степени, Лера Тукачева(14 лет), Катя Кузнецова(8 лет)- лауреаты III степени.