Большинство туристов (70,7%) в июне приехали в Крым с семьями и остановились в частном секторе (56,6%). Об этом Крыминформу сообщила заместитель министра курортов и туризма Крыма Анна Нерозина, - передает Керчь.ФМ

При этом, по информации Нерозиной, с семьей и детьми приезжают 44,3% туристов, с супругом или супругой – 26,4%. Больше всего на отдых в Крым приезжают офисные работники (26,7%), госслужащие (17,5%) и рабочие (17,1%). Средний возраст колеблется от 38 до 46 лет.

Почти половина отдыхающих (47,3%) предпочитают планировать поездку самостоятельно, услугами туркомпаний пользуются меньше трети отдыхающих, а почти 10% определяются с форматом отдыха прямо на месте.

Треть отдыхающих уже были в Крыму не менее трех раз. Такое же количество приехало впервые.